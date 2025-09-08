クォートセクション
通貨 / NFE
株に戻る

NFE: New Fortress Energy Inc - Class A

2.44 USD 0.28 (12.96%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NFEの今日の為替レートは、12.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.09の安値と2.68の高値で取引されました。

New Fortress Energy Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFE News

1日のレンジ
2.09 2.68
1年のレンジ
1.26 16.66
以前の終値
2.16
始値
2.19
買値
2.44
買値
2.74
安値
2.09
高値
2.68
出来高
34.884 K
1日の変化
12.96%
1ヶ月の変化
2.09%
6ヶ月の変化
-70.24%
1年の変化
-73.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K