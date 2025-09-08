通貨 / NFE
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.44 USD 0.28 (12.96%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NFEの今日の為替レートは、12.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.09の安値と2.68の高値で取引されました。
New Fortress Energy Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.09 2.68
1年のレンジ
1.26 16.66
- 以前の終値
- 2.16
- 始値
- 2.19
- 買値
- 2.44
- 買値
- 2.74
- 安値
- 2.09
- 高値
- 2.68
- 出来高
- 34.884 K
- 1日の変化
- 12.96%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- -70.24%
- 1年の変化
- -73.76%
