NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.16 USD 0.16 (8.00%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NFE de hoy ha cambiado un 8.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.03, mientras que el máximo ha alcanzado 2.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New Fortress Energy Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
2.03 2.85
Rango anual
1.26 16.66
- Cierres anteriores
- 2.00
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.03
- High
- 2.85
- Volumen
- 71.154 K
- Cambio diario
- 8.00%
- Cambio mensual
- -9.62%
- Cambio a 6 meses
- -73.66%
- Cambio anual
- -76.77%
