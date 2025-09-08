Währungen / NFE
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.34 USD 0.10 (4.10%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NFE hat sich für heute um -4.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.30 bis zu einem Hoch von 2.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Fortress Energy Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFE News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- New Fortress Energy: This Surge Offers A Good Time To Sell (NASDAQ:NFE)
- Why Did New Fortress Energy Stock (NFE) Jump Today?
- Bloomberg: New Fortress Energy verhandelt über Kauf zusätzlicher LNG-Ladungen
- New Fortress Energy in talks to purchase additional LNG cargoes - Bloomberg
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- New Fortress Energy: On The Brink Of Bankruptcy (NASDAQ:NFE)
- US-Vorbörse: General Mills, Nvidia, FedEx, Netflix und Baidu mit viel Bewegung
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Gas-Deal mit Puerto Rico beflügelt Aktie von New Fortress Energy
- New Fortress Energy stock soars after Puerto Rico gas supply deal
- Wall St mixed as markets await Fed's rate decision
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
- US stock futures muted as caution lingers ahead of Fed’s rate-cut decision
- New Fortress Energy sichert sich 7-jährigen LNG-Liefervertrag mit Puerto Rico
- New Fortress Energy secures 7-year LNG supply deal with Puerto Rico
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why New Fortress Energy Plunged This Week
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Today
Tagesspanne
2.30 2.44
Jahresspanne
1.26 16.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.44
- Eröffnung
- 2.44
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Tief
- 2.30
- Hoch
- 2.44
- Volumen
- 1.257 K
- Tagesänderung
- -4.10%
- Monatsänderung
- -2.09%
- 6-Monatsänderung
- -71.46%
- Jahresänderung
- -74.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K