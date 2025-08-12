Currencies / NFE
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.00 USD 0.62 (44.93%)
Sector: Utilities Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NFE exchange rate has changed by 44.93% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.47 and at a high of 2.00.
Follow New Fortress Energy Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFE News
- New Fortress Energy secures 7-year LNG supply deal with Puerto Rico
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why New Fortress Energy Plunged This Week
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Today
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- New Fortress Energy stock tumbles after strategic review announcement
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- New Fortress Energy Reports 29% Q2 Drop
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- New Fortress Energy: Prepare For Bankruptcy - Strong Sell (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Hoegh LNG Partners Preferred Units: Parent Not Likely To Play Foul - Buy (OTCMKTS:HMLPF)
- New Fortress Energy receives Nasdaq non-compliance notice over delayed filing
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Canadian Solar (CSIQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Fortress Energy amends credit facility, extends maturity to November
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Again Today
Daily Range
1.47 2.00
Year Range
1.26 16.66
- Previous Close
- 1.38
- Open
- 1.72
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.47
- High
- 2.00
- Volume
- 37.434 K
- Daily Change
- 44.93%
- Month Change
- -16.32%
- 6 Months Change
- -75.61%
- Year Change
- -78.49%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%