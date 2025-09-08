货币 / NFE
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.37 USD 0.37 (18.50%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NFE汇率已更改18.50%。当日，交易品种以低点2.28和高点2.85进行交易。
关注New Fortress Energy Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NFE新闻
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- New Fortress Energy: On The Brink Of Bankruptcy (NASDAQ:NFE)
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- 新堡能源股价在波多黎各天然气供应协议后飙升
- New Fortress Energy stock soars after Puerto Rico gas supply deal
- Wall St mixed as markets await Fed's rate decision
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
- US stock futures muted as caution lingers ahead of Fed’s rate-cut decision
- 新堡能源与波多黎各达成7年液化天然气供应协议
- New Fortress Energy secures 7-year LNG supply deal with Puerto Rico
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why New Fortress Energy Plunged This Week
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Today
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- New Fortress Energy stock tumbles after strategic review announcement
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- New Fortress Energy Reports 29% Q2 Drop
日范围
2.28 2.85
年范围
1.26 16.66
- 前一天收盘价
- 2.00
- 开盘价
- 2.76
- 卖价
- 2.37
- 买价
- 2.67
- 最低价
- 2.28
- 最高价
- 2.85
- 交易量
- 54.977 K
- 日变化
- 18.50%
- 月变化
- -0.84%
- 6个月变化
- -71.10%
- 年变化
- -74.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值