NFE: New Fortress Energy Inc - Class A

2.34 USD 0.10 (4.10%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NFE ha avuto una variazione del -4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.58.

Segui le dinamiche di New Fortress Energy Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.30 2.58
Intervallo Annuale
1.26 16.66
Chiusura Precedente
2.44
Apertura
2.44
Bid
2.34
Ask
2.64
Minimo
2.30
Massimo
2.58
Volume
16.359 K
Variazione giornaliera
-4.10%
Variazione Mensile
-2.09%
Variazione Semestrale
-71.46%
Variazione Annuale
-74.84%
20 settembre, sabato