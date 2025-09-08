Valute / NFE
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.34 USD 0.10 (4.10%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NFE ha avuto una variazione del -4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.58.
Segui le dinamiche di New Fortress Energy Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.30 2.58
Intervallo Annuale
1.26 16.66
- Chiusura Precedente
- 2.44
- Apertura
- 2.44
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.30
- Massimo
- 2.58
- Volume
- 16.359 K
- Variazione giornaliera
- -4.10%
- Variazione Mensile
- -2.09%
- Variazione Semestrale
- -71.46%
- Variazione Annuale
- -74.84%
20 settembre, sabato