NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.34 USD 0.10 (4.10%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NFE 환율이 오늘 -4.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.30이고 고가는 2.58이었습니다.
New Fortress Energy Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NFE News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- New Fortress Energy: This Surge Offers A Good Time To Sell (NASDAQ:NFE)
- Why Did New Fortress Energy Stock (NFE) Jump Today?
- 뉴 포트리스 에너지, LNG 추가 물량 구매 협상 - 블룸버그
- New Fortress Energy in talks to purchase additional LNG cargoes - Bloomberg
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- New Fortress Energy: On The Brink Of Bankruptcy (NASDAQ:NFE)
- Nvidia 하락, 넷플릭스·바이두는 상승
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- 푸에르토리코 가스 공급 계약 체결 후 New Fortress Energy 주가 급등
- New Fortress Energy stock soars after Puerto Rico gas supply deal
- Wall St mixed as markets await Fed's rate decision
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
- US stock futures muted as caution lingers ahead of Fed’s rate-cut decision
- 뉴 포트리스 에너지, 푸에르토리코와 7년 LNG 공급 계약 체결
- New Fortress Energy secures 7-year LNG supply deal with Puerto Rico
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why New Fortress Energy Plunged This Week
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Today
일일 변동 비율
2.30 2.58
년간 변동
1.26 16.66
- 이전 종가
- 2.44
- 시가
- 2.44
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- 저가
- 2.30
- 고가
- 2.58
- 볼륨
- 16.359 K
- 일일 변동
- -4.10%
- 월 변동
- -2.09%
- 6개월 변동
- -71.46%
- 년간 변동율
- -74.84%
20 9월, 토요일