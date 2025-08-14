Валюты / NFE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NFE: New Fortress Energy Inc - Class A
2.00 USD 0.62 (44.93%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NFE за сегодня изменился на 44.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 2.00.
Следите за динамикой New Fortress Energy Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NFE
- New Fortress Energy заключает 7-летний контракт на поставку СПГ с Пуэрто-Рико
- New Fortress Energy secures 7-year LNG supply deal with Puerto Rico
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Why New Fortress Energy Plunged This Week
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why New Fortress Energy Stock Is Plummeting Today
- Gold Moves Higher; Robinhood Shares Jump - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Banco Macro (NYSE:BMA)
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- New Fortress Energy stock tumbles after strategic review announcement
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- New Fortress Energy Reports 29% Q2 Drop
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- New Fortress Energy: Prepare For Bankruptcy - Strong Sell (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Hoegh LNG Partners Preferred Units: Parent Not Likely To Play Foul - Buy (OTCMKTS:HMLPF)
- New Fortress Energy receives Nasdaq non-compliance notice over delayed filing
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Canadian Solar (CSIQ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Fortress Energy amends credit facility, extends maturity to November
- Golar LNG (GLNG) Q2 Earnings Miss Estimates
Дневной диапазон
1.47 2.00
Годовой диапазон
1.26 16.66
- Предыдущее закрытие
- 1.38
- Open
- 1.72
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.47
- High
- 2.00
- Объем
- 37.434 K
- Дневное изменение
- 44.93%
- Месячное изменение
- -16.32%
- 6-месячное изменение
- -75.61%
- Годовое изменение
- -78.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.