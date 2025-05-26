通貨 / MXL
MXL: MaxLinear Inc
16.70 USD 0.54 (3.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MXLの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり16.53の安値と16.94の高値で取引されました。
MaxLinear Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.53 16.94
1年のレンジ
8.35 25.73
- 以前の終値
- 16.16
- 始値
- 16.88
- 買値
- 16.70
- 買値
- 17.00
- 安値
- 16.53
- 高値
- 16.94
- 出来高
- 1.751 K
- 1日の変化
- 3.34%
- 1ヶ月の変化
- 10.30%
- 6ヶ月の変化
- 59.05%
- 1年の変化
- 19.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K