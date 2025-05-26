КотировкиРазделы
Валюты / MXL
MXL: MaxLinear Inc

16.20 USD 0.40 (2.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MXL за сегодня изменился на -2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.00, а максимальная — 16.77.

Следите за динамикой MaxLinear Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.00 16.77
Годовой диапазон
8.35 25.73
Предыдущее закрытие
16.60
Open
16.73
Bid
16.20
Ask
16.50
Low
16.00
High
16.77
Объем
2.389 K
Дневное изменение
-2.41%
Месячное изменение
7.00%
6-месячное изменение
54.29%
Годовое изменение
16.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.