MXL: MaxLinear Inc
16.20 USD 0.40 (2.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MXL за сегодня изменился на -2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.00, а максимальная — 16.77.
Следите за динамикой MaxLinear Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.00 16.77
Годовой диапазон
8.35 25.73
- Предыдущее закрытие
- 16.60
- Open
- 16.73
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- Low
- 16.00
- High
- 16.77
- Объем
- 2.389 K
- Дневное изменение
- -2.41%
- Месячное изменение
- 7.00%
- 6-месячное изменение
- 54.29%
- Годовое изменение
- 16.21%
