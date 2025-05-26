통화 / MXL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MXL: MaxLinear Inc
16.19 USD 0.51 (3.05%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MXL 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.16이고 고가는 16.70이었습니다.
MaxLinear Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXL News
- Stifel reiterates Buy rating on MaxLinear stock, maintains $21 price target
- Are Options Traders Betting on a Big Move in MaxLinear Stock?
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- MaxLinear: May Have Rallied By A Bit Too Much Too Soon (NASDAQ:MXL)
- MaxLinear unveils next-gen Panther V storage accelerator with 450Gbps throughput
- MaxLinear stock price target raised to $25 from $20 at Benchmark
- Why Is Maxlinear Stock (MXL) Up 30% Today? - TipRanks.com
- Intel Clears Low Bar For Q2 Sales. Stock Wavers Late.
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- Alphabet To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Chubb (NYSE:CB)
- Top 2 Tech Stocks You May Want To Dump This Quarter - MaxLinear (NASDAQ:MXL), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- MaxLinear (MXL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- MaxLinear, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MXL)
- MaxLinear, Inc. (MXL) Q2 2025 Presentation Call Transcript
- MaxLinear (MXL) Matches Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: MaxLinear Q2 2025 reports steady growth, meets EPS forecast
- After-hours movers: Alphabet, IBM, Chipotle Mexican Grill, Tesla and more
- MaxLinear shares soar 20% after revenue beat and strong guidance
- MaxLinear Q2 2025 slides: infrastructure investments to drive profitability
- MaxLinear stock price target raised to $18 from $16 at Stifel
- Heartland Value Plus Fund Q2 2025 Commentary
- MaxLinear: Far From Max Performance (NASDAQ:MXL)
일일 변동 비율
16.16 16.70
년간 변동
8.35 25.73
- 이전 종가
- 16.70
- 시가
- 16.66
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- 저가
- 16.16
- 고가
- 16.70
- 볼륨
- 1.388 K
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- 6.94%
- 6개월 변동
- 54.19%
- 년간 변동율
- 16.14%
20 9월, 토요일