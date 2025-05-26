Valute / MXL
MXL: MaxLinear Inc
16.19 USD 0.51 (3.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MXL ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.16 e ad un massimo di 16.70.
Segui le dinamiche di MaxLinear Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.16 16.70
Intervallo Annuale
8.35 25.73
- Chiusura Precedente
- 16.70
- Apertura
- 16.66
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Minimo
- 16.16
- Massimo
- 16.70
- Volume
- 1.388 K
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- 6.94%
- Variazione Semestrale
- 54.19%
- Variazione Annuale
- 16.14%
20 settembre, sabato