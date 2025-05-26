QuotazioniSezioni
MXL
MXL: MaxLinear Inc

16.19 USD 0.51 (3.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MXL ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.16 e ad un massimo di 16.70.

Segui le dinamiche di MaxLinear Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.16 16.70
Intervallo Annuale
8.35 25.73
Chiusura Precedente
16.70
Apertura
16.66
Bid
16.19
Ask
16.49
Minimo
16.16
Massimo
16.70
Volume
1.388 K
Variazione giornaliera
-3.05%
Variazione Mensile
6.94%
Variazione Semestrale
54.19%
Variazione Annuale
16.14%
20 settembre, sabato