MXL: MaxLinear Inc
16.70 USD 0.54 (3.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MXL hat sich für heute um 3.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.53 bis zu einem Hoch von 16.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die MaxLinear Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.53 16.94
Jahresspanne
8.35 25.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.16
- Eröffnung
- 16.88
- Bid
- 16.70
- Ask
- 17.00
- Tief
- 16.53
- Hoch
- 16.94
- Volumen
- 1.751 K
- Tagesänderung
- 3.34%
- Monatsänderung
- 10.30%
- 6-Monatsänderung
- 59.05%
- Jahresänderung
- 19.80%
