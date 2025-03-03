クォートセクション
通貨 / MKTW
株に戻る

MKTW: MarketWise Inc - Class A

16.99 USD 0.07 (0.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MKTWの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり16.92の安値と17.58の高値で取引されました。

MarketWise Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKTW News

1日のレンジ
16.92 17.58
1年のレンジ
0.46 21.74
以前の終値
17.06
始値
17.04
買値
16.99
買値
17.29
安値
16.92
高値
17.58
出来高
39
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
-4.28%
6ヶ月の変化
3514.89%
1年の変化
2554.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K