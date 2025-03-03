通貨 / MKTW
MKTW: MarketWise Inc - Class A
16.99 USD 0.07 (0.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MKTWの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり16.92の安値と17.58の高値で取引されました。
MarketWise Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MKTW News
- MarketWise stock price target raised to $20 from $19 at UBS
- MarketWise (MKTW) Q2 Revenue Tops 9%
- MarketWise (MKTW): Leaner, Stronger, And Ready For A Rebound
- Marketwise CFO Mickels buys $16,863 in shares
- MarketWise appoints Dr. Eifrig as permanent CEO
- MarketWise shares surge 76% following InvestingPro’s April undervalued signal
- MarketWise (MKTW): The Turnaround Is Beginning
- MarketWise: Approaching An Inflection Point Towards A Return To Growth (NASDAQ:MKTW)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
1日のレンジ
16.92 17.58
1年のレンジ
0.46 21.74
- 以前の終値
- 17.06
- 始値
- 17.04
- 買値
- 16.99
- 買値
- 17.29
- 安値
- 16.92
- 高値
- 17.58
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- -4.28%
- 6ヶ月の変化
- 3514.89%
- 1年の変化
- 2554.69%
