Devises / MKTW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MKTW: MarketWise Inc - Class A
16.62 USD 0.37 (2.18%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MKTW a changé de -2.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.34 et à un maximum de 17.16.
Suivez la dynamique MarketWise Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKTW Nouvelles
- MarketWise stock price target raised to $20 from $19 at UBS
- MarketWise (MKTW) Q2 Revenue Tops 9%
- MarketWise (MKTW): Leaner, Stronger, And Ready For A Rebound
- Marketwise CFO Mickels buys $16,863 in shares
- MarketWise appoints Dr. Eifrig as permanent CEO
- MarketWise shares surge 76% following InvestingPro’s April undervalued signal
- MarketWise (MKTW): The Turnaround Is Beginning
- MarketWise: Approaching An Inflection Point Towards A Return To Growth (NASDAQ:MKTW)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
Range quotidien
16.34 17.16
Range Annuel
0.46 21.74
- Clôture Précédente
- 16.99
- Ouverture
- 16.89
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- Plus Bas
- 16.34
- Plus Haut
- 17.16
- Volume
- 82
- Changement quotidien
- -2.18%
- Changement Mensuel
- -6.37%
- Changement à 6 Mois
- 3436.17%
- Changement Annuel
- 2496.88%
20 septembre, samedi