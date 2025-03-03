货币 / MKTW
MKTW: MarketWise Inc - Class A
17.42 USD 0.42 (2.35%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MKTW汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点17.06和高点17.83进行交易。
关注MarketWise Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MKTW新闻
- MarketWise stock price target raised to $20 from $19 at UBS
- MarketWise (MKTW) Q2 Revenue Tops 9%
- MarketWise (MKTW): Leaner, Stronger, And Ready For A Rebound
- Marketwise CFO Mickels buys $16,863 in shares
- MarketWise appoints Dr. Eifrig as permanent CEO
- MarketWise shares surge 76% following InvestingPro’s April undervalued signal
- MarketWise (MKTW): The Turnaround Is Beginning
- MarketWise: Approaching An Inflection Point Towards A Return To Growth (NASDAQ:MKTW)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
日范围
17.06 17.83
年范围
0.46 21.74
- 前一天收盘价
- 17.84
- 开盘价
- 17.40
- 卖价
- 17.42
- 买价
- 17.72
- 最低价
- 17.06
- 最高价
- 17.83
- 交易量
- 40
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- -1.86%
- 6个月变化
- 3606.38%
- 年变化
- 2621.88%
