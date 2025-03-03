Valute / MKTW
MKTW: MarketWise Inc - Class A
16.62 USD 0.37 (2.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MKTW ha avuto una variazione del -2.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.34 e ad un massimo di 17.16.
Segui le dinamiche di MarketWise Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.34 17.16
Intervallo Annuale
0.46 21.74
- Chiusura Precedente
- 16.99
- Apertura
- 16.89
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- Minimo
- 16.34
- Massimo
- 17.16
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -2.18%
- Variazione Mensile
- -6.37%
- Variazione Semestrale
- 3436.17%
- Variazione Annuale
- 2496.88%
20 settembre, sabato