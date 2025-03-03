Divisas / MKTW
MKTW: MarketWise Inc - Class A
17.06 USD 0.36 (2.07%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MKTW de hoy ha cambiado un -2.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.97, mientras que el máximo ha alcanzado 17.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MarketWise Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MKTW News
Rango diario
16.97 17.50
Rango anual
0.46 21.74
- Cierres anteriores
- 17.42
- Open
- 16.97
- Bid
- 17.06
- Ask
- 17.36
- Low
- 16.97
- High
- 17.50
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -2.07%
- Cambio mensual
- -3.89%
- Cambio a 6 meses
- 3529.79%
- Cambio anual
- 2565.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B