KurseKategorien
Währungen / MKTW
Zurück zum Aktien

MKTW: MarketWise Inc - Class A

16.89 USD 0.10 (0.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MKTW hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.89 bis zu einem Hoch von 16.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die MarketWise Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MKTW News

Tagesspanne
16.89 16.89
Jahresspanne
0.46 21.74
Vorheriger Schlusskurs
16.99
Eröffnung
16.89
Bid
16.89
Ask
17.19
Tief
16.89
Hoch
16.89
Volumen
16
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
-4.85%
6-Monatsänderung
3493.62%
Jahresänderung
2539.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K