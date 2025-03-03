Währungen / MKTW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MKTW: MarketWise Inc - Class A
16.89 USD 0.10 (0.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKTW hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.89 bis zu einem Hoch von 16.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die MarketWise Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKTW News
- MarketWise stock price target raised to $20 from $19 at UBS
- MarketWise (MKTW) Q2 Revenue Tops 9%
- MarketWise (MKTW): Leaner, Stronger, And Ready For A Rebound
- Marketwise CFO Mickels buys $16,863 in shares
- MarketWise appoints Dr. Eifrig as permanent CEO
- MarketWise shares surge 76% following InvestingPro’s April undervalued signal
- MarketWise (MKTW): The Turnaround Is Beginning
- MarketWise: Approaching An Inflection Point Towards A Return To Growth (NASDAQ:MKTW)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
Tagesspanne
16.89 16.89
Jahresspanne
0.46 21.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.99
- Eröffnung
- 16.89
- Bid
- 16.89
- Ask
- 17.19
- Tief
- 16.89
- Hoch
- 16.89
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -4.85%
- 6-Monatsänderung
- 3493.62%
- Jahresänderung
- 2539.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K