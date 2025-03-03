통화 / MKTW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MKTW: MarketWise Inc - Class A
16.62 USD 0.37 (2.18%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MKTW 환율이 오늘 -2.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.34이고 고가는 17.16이었습니다.
MarketWise Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MKTW News
- MarketWise stock price target raised to $20 from $19 at UBS
- MarketWise (MKTW) Q2 Revenue Tops 9%
- MarketWise (MKTW): Leaner, Stronger, And Ready For A Rebound
- Marketwise CFO Mickels buys $16,863 in shares
- MarketWise appoints Dr. Eifrig as permanent CEO
- MarketWise shares surge 76% following InvestingPro’s April undervalued signal
- MarketWise (MKTW): The Turnaround Is Beginning
- MarketWise: Approaching An Inflection Point Towards A Return To Growth (NASDAQ:MKTW)
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q4 2024 Investor Letter
일일 변동 비율
16.34 17.16
년간 변동
0.46 21.74
- 이전 종가
- 16.99
- 시가
- 16.89
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- 저가
- 16.34
- 고가
- 17.16
- 볼륨
- 82
- 일일 변동
- -2.18%
- 월 변동
- -6.37%
- 6개월 변동
- 3436.17%
- 년간 변동율
- 2496.88%
20 9월, 토요일