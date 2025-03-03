КотировкиРазделы
MKTW: MarketWise Inc - Class A

17.42 USD 0.42 (2.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MKTW за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.06, а максимальная — 17.83.

Следите за динамикой MarketWise Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.06 17.83
Годовой диапазон
0.46 21.74
Предыдущее закрытие
17.84
Open
17.40
Bid
17.42
Ask
17.72
Low
17.06
High
17.83
Объем
40
Дневное изменение
-2.35%
Месячное изменение
-1.86%
6-месячное изменение
3606.38%
Годовое изменение
2621.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.