通貨 / MGRB
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes
18.8785 USD 0.0088 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGRBの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり18.8200の安値と18.8904の高値で取引されました。
Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGRB News
1日のレンジ
18.8200 18.8904
1年のレンジ
16.1400 21.0000
- 以前の終値
- 18.8697
- 始値
- 18.8200
- 買値
- 18.8785
- 買値
- 18.8815
- 安値
- 18.8200
- 高値
- 18.8904
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 3.16%
- 6ヶ月の変化
- 5.58%
- 1年の変化
- -6.91%
