MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.8785 USD 0.0088 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGRB hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.8200 bis zu einem Hoch von 18.8904 gehandelt.

Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.8200 18.8904
Jahresspanne
16.1400 21.0000
Vorheriger Schlusskurs
18.8697
Eröffnung
18.8200
Bid
18.8785
Ask
18.8815
Tief
18.8200
Hoch
18.8904
Volumen
10
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
3.16%
6-Monatsänderung
5.58%
Jahresänderung
-6.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K