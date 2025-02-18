Währungen / MGRB
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes
18.8785 USD 0.0088 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGRB hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.8200 bis zu einem Hoch von 18.8904 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.8200 18.8904
Jahresspanne
16.1400 21.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.8697
- Eröffnung
- 18.8200
- Bid
- 18.8785
- Ask
- 18.8815
- Tief
- 18.8200
- Hoch
- 18.8904
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 3.16%
- 6-Monatsänderung
- 5.58%
- Jahresänderung
- -6.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K