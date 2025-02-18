CotationsSections
Devises / MGRB
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.7700 USD 0.1085 (0.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGRB a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.7300 et à un maximum de 18.8350.

Suivez la dynamique Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.7300 18.8350
Range Annuel
16.1400 21.0000
Clôture Précédente
18.8785
Ouverture
18.8300
Bid
18.7700
Ask
18.7730
Plus Bas
18.7300
Plus Haut
18.8350
Volume
25
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
2.57%
Changement à 6 Mois
4.98%
Changement Annuel
-7.45%
