MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.9500 USD 0.0218 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGRB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.8400, а максимальная — 19.0000.

Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.8400 19.0000
Годовой диапазон
16.1400 21.0000
Предыдущее закрытие
18.9282
Open
18.9300
Bid
18.9500
Ask
18.9530
Low
18.8400
High
19.0000
Объем
15
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
5.98%
Годовое изменение
-6.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.