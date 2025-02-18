Валюты / MGRB
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes
18.9500 USD 0.0218 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGRB за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.8400, а максимальная — 19.0000.
Следите за динамикой Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MGRB
- Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Affiliated Managers Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Beautiful-Yield Baby Bonds (NYSE:AMG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Retire With Long-Term Investment Grade Bonds: Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Affiliated Managers Group Q1: Declines In All Key Metrics (AMG)
- AllianceBernstein: High Distribution Yield With Growth Outlook (NYSE:AB)
- Janus Henderson Q4: Positive Momentum And Profitability (NYSE:JHG)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:ARGFX)
- StepStone Group Q3: Record High Earnings And Growth (NASDAQ:STEP)
Дневной диапазон
18.8400 19.0000
Годовой диапазон
16.1400 21.0000
- Предыдущее закрытие
- 18.9282
- Open
- 18.9300
- Bid
- 18.9500
- Ask
- 18.9530
- Low
- 18.8400
- High
- 19.0000
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 3.55%
- 6-месячное изменение
- 5.98%
- Годовое изменение
- -6.56%
