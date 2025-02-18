CotizacionesSecciones
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.8697 USD 0.0803 (0.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MGRB de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.8697, mientras que el máximo ha alcanzado 19.0987.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.8697 19.0987
Rango anual
16.1400 21.0000
Cierres anteriores
18.9500
Open
19.0987
Bid
18.8697
Ask
18.8727
Low
18.8697
High
19.0987
Volumen
18
Cambio diario
-0.42%
Cambio mensual
3.11%
Cambio a 6 meses
5.54%
Cambio anual
-6.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B