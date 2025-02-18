Valute / MGRB
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes
18.7700 USD 0.1085 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGRB ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.7300 e ad un massimo di 18.8350.
Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.7300 18.8350
Intervallo Annuale
16.1400 21.0000
- Chiusura Precedente
- 18.8785
- Apertura
- 18.8300
- Bid
- 18.7700
- Ask
- 18.7730
- Minimo
- 18.7300
- Massimo
- 18.8350
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- 2.57%
- Variazione Semestrale
- 4.98%
- Variazione Annuale
- -7.45%
20 settembre, sabato