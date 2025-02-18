QuotazioniSezioni
MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.7700 USD 0.1085 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGRB ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.7300 e ad un massimo di 18.8350.

Segui le dinamiche di Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.7300 18.8350
Intervallo Annuale
16.1400 21.0000
Chiusura Precedente
18.8785
Apertura
18.8300
Bid
18.7700
Ask
18.7730
Minimo
18.7300
Massimo
18.8350
Volume
25
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
2.57%
Variazione Semestrale
4.98%
Variazione Annuale
-7.45%
