MGRB: Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes

18.7700 USD 0.1085 (0.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MGRB 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.7300이고 고가는 18.8350이었습니다.

Affiliated Managers Group Inc 4.750% Junior Subordinated Notes 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
18.7300 18.8350
년간 변동
16.1400 21.0000
이전 종가
18.8785
시가
18.8300
Bid
18.7700
Ask
18.7730
저가
18.7300
고가
18.8350
볼륨
25
일일 변동
-0.57%
월 변동
2.57%
6개월 변동
4.98%
년간 변동율
-7.45%
20 9월, 토요일