MEG: Montrose Environmental Group Inc
29.44 USD 0.07 (0.24%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MEGの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり28.88の安値と29.68の高値で取引されました。
Montrose Environmental Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
28.88 29.68
1年のレンジ
10.51 31.22
- 以前の終値
- 29.37
- 始値
- 29.45
- 買値
- 29.44
- 買値
- 29.74
- 安値
- 28.88
- 高値
- 29.68
- 出来高
- 1.125 K
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- -3.16%
- 6ヶ月の変化
- 105.44%
- 1年の変化
- 12.24%
