MEG: Montrose Environmental Group Inc
30.50 USD 0.14 (0.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEG за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.29, а максимальная — 31.11.
Следите за динамикой Montrose Environmental Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.29 31.11
Годовой диапазон
10.51 31.22
- Предыдущее закрытие
- 30.64
- Open
- 31.11
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Low
- 30.29
- High
- 31.11
- Объем
- 816
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 112.84%
- Годовое изменение
- 16.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.