MEG: Montrose Environmental Group Inc
29.44 USD 0.07 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEG hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.88 bis zu einem Hoch von 29.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Montrose Environmental Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.88 29.68
Jahresspanne
10.51 31.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.37
- Eröffnung
- 29.45
- Bid
- 29.44
- Ask
- 29.74
- Tief
- 28.88
- Hoch
- 29.68
- Volumen
- 1.125 K
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -3.16%
- 6-Monatsänderung
- 105.44%
- Jahresänderung
- 12.24%
