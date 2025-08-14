KurseKategorien
MEG: Montrose Environmental Group Inc

29.44 USD 0.07 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEG hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.88 bis zu einem Hoch von 29.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Montrose Environmental Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
28.88 29.68
Jahresspanne
10.51 31.22
Vorheriger Schlusskurs
29.37
Eröffnung
29.45
Bid
29.44
Ask
29.74
Tief
28.88
Hoch
29.68
Volumen
1.125 K
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-3.16%
6-Monatsänderung
105.44%
Jahresänderung
12.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
