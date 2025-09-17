クォートセクション
通貨 / MAGS
MAGS: Roundhill Magnificent Seven ETF

64.29 USD 0.19 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MAGSの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり64.26の安値と64.73の高値で取引されました。

Roundhill Magnificent Seven ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
64.26 64.73
1年のレンジ
39.00 64.73
以前の終値
64.10
始値
64.63
買値
64.29
買値
64.59
安値
64.26
高値
64.73
出来高
5.347 K
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
9.62%
6ヶ月の変化
40.37%
1年の変化
34.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K