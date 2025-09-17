KurseKategorien
MAGS: Roundhill Magnificent Seven ETF

64.84 USD 0.55 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAGS hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.66 bis zu einem Hoch von 64.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roundhill Magnificent Seven ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
64.66 64.99
Jahresspanne
39.00 65.11
Vorheriger Schlusskurs
64.29
Eröffnung
64.74
Bid
64.84
Ask
65.14
Tief
64.66
Hoch
64.99
Volumen
1.772 K
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
10.55%
6-Monatsänderung
41.57%
Jahresänderung
35.96%
