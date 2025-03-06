通貨 / LX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.74 USD 0.12 (2.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LXの今日の為替レートは、-2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり5.69の安値と5.82の高値で取引されました。
LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LX News
- LexinFintech: Attractive On The Surface, But Credit Discipline And Growth Gaps (NASDAQ:LX)
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LexinFintech (LX) Stock: Buying The Pullback Into Earnings
- LexinFintech announces $50 million share buyback program
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- LexinFintech authorizes $50 million share repurchase program
- Bank On It: Top Financial Stocks For Earnings Season
- LexinFintech: An Evolving Deep-Value Fintech (NASDAQ:LX)
- Value Vacation: Five Top Emerging Market Financials
- Driven by AI agents and large models powering new quality productive forces, LexinFintech wins The Asian Banker ’s Best AI Technology for Financial Technology Company in China
- Returns Made In China: Three Strong Buy Financials
- LexinFintech: Macroeconomic Tailwinds Boosts Profits (NASDAQ:LX)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- Lexin Delivers Strong Q1 2025 Results with Profit at a Three-Year High, Highlighting the Growing Strength of Its Multi-Business Ecosystem
- LexinFintech Holdings Ltd. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- LexinFintech: Still Bullish Even With Evolving Landscape (NASDAQ:LX)
- Bulls In A China Shop: 5 Chinese Stocks To Ride Out The Trade War
- LexinFintech: My Thoughts On Recent Sell-Off And Relative Value; Sell Recommendation (LX)
- Across Chinese Fintech And Bank Stocks, See Where FinVolution Stands Out (NYSE:FINV)
- LexinFintech (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Not As Good As Profit Increase Suggests (NASDAQ:LX)
- LexinFintech: Some Caution Warranted, But Still Bullish (NASDAQ:LX)
1日のレンジ
5.69 5.82
1年のレンジ
2.63 11.64
- 以前の終値
- 5.86
- 始値
- 5.80
- 買値
- 5.74
- 買値
- 6.04
- 安値
- 5.69
- 高値
- 5.82
- 出来高
- 3.416 K
- 1日の変化
- -2.05%
- 1ヶ月の変化
- -7.27%
- 6ヶ月の変化
- -44.38%
- 1年の変化
- 100.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K