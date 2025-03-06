Divisas / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.86 USD 0.18 (3.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LX de hoy ha cambiado un 3.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.70, mientras que el máximo ha alcanzado 5.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.70 5.89
Rango anual
2.63 11.64
- Cierres anteriores
- 5.68
- Open
- 5.76
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Low
- 5.70
- High
- 5.89
- Volumen
- 5.085 K
- Cambio diario
- 3.17%
- Cambio mensual
- -5.33%
- Cambio a 6 meses
- -43.22%
- Cambio anual
- 104.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B