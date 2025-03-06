KurseKategorien
Währungen / LX
Zurück zum Aktien

LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares

5.74 USD 0.12 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LX hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.69 bis zu einem Hoch von 5.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LX News

Tagesspanne
5.69 5.82
Jahresspanne
2.63 11.64
Vorheriger Schlusskurs
5.86
Eröffnung
5.80
Bid
5.74
Ask
6.04
Tief
5.69
Hoch
5.82
Volumen
3.416 K
Tagesänderung
-2.05%
Monatsänderung
-7.27%
6-Monatsänderung
-44.38%
Jahresänderung
100.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K