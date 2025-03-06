Währungen / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.74 USD 0.12 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LX hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.69 bis zu einem Hoch von 5.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LX News
- LexinFintech: Attractive On The Surface, But Credit Discipline And Growth Gaps (NASDAQ:LX)
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LexinFintech (LX) Stock: Buying The Pullback Into Earnings
- LexinFintech announces $50 million share buyback program
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- LexinFintech authorizes $50 million share repurchase program
- Bank On It: Top Financial Stocks For Earnings Season
- LexinFintech: An Evolving Deep-Value Fintech (NASDAQ:LX)
- Value Vacation: Five Top Emerging Market Financials
- Driven by AI agents and large models powering new quality productive forces, LexinFintech wins The Asian Banker ’s Best AI Technology for Financial Technology Company in China
- Returns Made In China: Three Strong Buy Financials
- LexinFintech: Macroeconomic Tailwinds Boosts Profits (NASDAQ:LX)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- Lexin Delivers Strong Q1 2025 Results with Profit at a Three-Year High, Highlighting the Growing Strength of Its Multi-Business Ecosystem
- LexinFintech Holdings Ltd. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- LexinFintech: Still Bullish Even With Evolving Landscape (NASDAQ:LX)
- Bulls In A China Shop: 5 Chinese Stocks To Ride Out The Trade War
- LexinFintech: My Thoughts On Recent Sell-Off And Relative Value; Sell Recommendation (LX)
- Across Chinese Fintech And Bank Stocks, See Where FinVolution Stands Out (NYSE:FINV)
- LexinFintech (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Not As Good As Profit Increase Suggests (NASDAQ:LX)
- LexinFintech: Some Caution Warranted, But Still Bullish (NASDAQ:LX)
Tagesspanne
5.69 5.82
Jahresspanne
2.63 11.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.86
- Eröffnung
- 5.80
- Bid
- 5.74
- Ask
- 6.04
- Tief
- 5.69
- Hoch
- 5.82
- Volumen
- 3.416 K
- Tagesänderung
- -2.05%
- Monatsänderung
- -7.27%
- 6-Monatsänderung
- -44.38%
- Jahresänderung
- 100.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K