Valute / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.77 USD 0.03 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LX ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.72 e ad un massimo di 5.85.
Segui le dinamiche di LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LX News
Intervallo Giornaliero
5.72 5.85
Intervallo Annuale
2.63 11.64
- Chiusura Precedente
- 5.74
- Apertura
- 5.85
- Bid
- 5.77
- Ask
- 6.07
- Minimo
- 5.72
- Massimo
- 5.85
- Volume
- 4.856 K
- Variazione giornaliera
- 0.52%
- Variazione Mensile
- -6.79%
- Variazione Semestrale
- -44.09%
- Variazione Annuale
- 101.75%
20 settembre, sabato