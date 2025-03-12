QuotazioniSezioni
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares

5.77 USD 0.03 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LX ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.72 e ad un massimo di 5.85.

Segui le dinamiche di LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.72 5.85
Intervallo Annuale
2.63 11.64
Chiusura Precedente
5.74
Apertura
5.85
Bid
5.77
Ask
6.07
Minimo
5.72
Massimo
5.85
Volume
4.856 K
Variazione giornaliera
0.52%
Variazione Mensile
-6.79%
Variazione Semestrale
-44.09%
Variazione Annuale
101.75%
20 settembre, sabato