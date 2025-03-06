货币 / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.85 USD 0.17 (2.99%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LX汇率已更改2.99%。当日，交易品种以低点5.70和高点5.89进行交易。
关注LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.70 5.89
年范围
2.63 11.64
- 前一天收盘价
- 5.68
- 开盘价
- 5.76
- 卖价
- 5.85
- 买价
- 6.15
- 最低价
- 5.70
- 最高价
- 5.89
- 交易量
- 2.981 K
- 日变化
- 2.99%
- 月变化
- -5.49%
- 6个月变化
- -43.31%
- 年变化
- 104.55%
