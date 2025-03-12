시세섹션
통화 / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares

5.77 USD 0.03 (0.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LX 환율이 오늘 0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.72이고 고가는 5.85이었습니다.

LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
5.72 5.85
년간 변동
2.63 11.64
이전 종가
5.74
시가
5.85
Bid
5.77
Ask
6.07
저가
5.72
고가
5.85
볼륨
4.856 K
일일 변동
0.52%
월 변동
-6.79%
6개월 변동
-44.09%
년간 변동율
101.75%
