Валюты / LX
LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares
5.68 USD 0.07 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LX за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.79.
Следите за динамикой LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LX
- LexinFintech: Attractive On The Surface, But Credit Discipline And Growth Gaps (NASDAQ:LX)
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LexinFintech (LX) Stock: Buying The Pullback Into Earnings
- LexinFintech announces $50 million share buyback program
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- LexinFintech authorizes $50 million share repurchase program
- Bank On It: Top Financial Stocks For Earnings Season
- LexinFintech: An Evolving Deep-Value Fintech (NASDAQ:LX)
- Value Vacation: Five Top Emerging Market Financials
- Driven by AI agents and large models powering new quality productive forces, LexinFintech wins The Asian Banker ’s Best AI Technology for Financial Technology Company in China
- Returns Made In China: Three Strong Buy Financials
- LexinFintech: Macroeconomic Tailwinds Boosts Profits (NASDAQ:LX)
- Uncut Gems: 5 Stocks Set To Shine Amid U.S.-China Trade Talks
- Lexin Delivers Strong Q1 2025 Results with Profit at a Three-Year High, Highlighting the Growing Strength of Its Multi-Business Ecosystem
- LexinFintech Holdings Ltd. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- LexinFintech: Still Bullish Even With Evolving Landscape (NASDAQ:LX)
- Bulls In A China Shop: 5 Chinese Stocks To Ride Out The Trade War
- LexinFintech: My Thoughts On Recent Sell-Off And Relative Value; Sell Recommendation (LX)
- Across Chinese Fintech And Bank Stocks, See Where FinVolution Stands Out (NYSE:FINV)
- LexinFintech (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Holdings Ltd. (LX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LexinFintech Not As Good As Profit Increase Suggests (NASDAQ:LX)
- LexinFintech: Some Caution Warranted, But Still Bullish (NASDAQ:LX)
Дневной диапазон
5.62 5.79
Годовой диапазон
2.63 11.64
- Предыдущее закрытие
- 5.75
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.68
- Ask
- 5.98
- Low
- 5.62
- High
- 5.79
- Объем
- 3.575 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -8.24%
- 6-месячное изменение
- -44.96%
- Годовое изменение
- 98.60%
