КотировкиРазделы
Валюты / LX
Назад в Рынок акций США

LX: LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares

5.68 USD 0.07 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LX за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.62, а максимальная — 5.79.

Следите за динамикой LexinFintech Holdings Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LX

Дневной диапазон
5.62 5.79
Годовой диапазон
2.63 11.64
Предыдущее закрытие
5.75
Open
5.77
Bid
5.68
Ask
5.98
Low
5.62
High
5.79
Объем
3.575 K
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
-8.24%
6-месячное изменение
-44.96%
Годовое изменение
98.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.