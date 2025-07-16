通貨 / LNTH
LNTH: Lantheus Holdings Inc
51.56 USD 0.72 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNTHの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり50.68の安値と51.70の高値で取引されました。
Lantheus Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
50.68 51.70
1年のレンジ
50.51 118.21
- 以前の終値
- 50.84
- 始値
- 51.27
- 買値
- 51.56
- 買値
- 51.86
- 安値
- 50.68
- 高値
- 51.70
- 出来高
- 2.686 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- -5.33%
- 6ヶ月の変化
- -47.61%
- 1年の変化
- -53.27%
