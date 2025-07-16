クォートセクション
通貨 / LNTH
LNTH: Lantheus Holdings Inc

51.56 USD 0.72 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LNTHの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり50.68の安値と51.70の高値で取引されました。

Lantheus Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
50.68 51.70
1年のレンジ
50.51 118.21
以前の終値
50.84
始値
51.27
買値
51.56
買値
51.86
安値
50.68
高値
51.70
出来高
2.686 K
1日の変化
1.42%
1ヶ月の変化
-5.33%
6ヶ月の変化
-47.61%
1年の変化
-53.27%
