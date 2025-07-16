Devises / LNTH
LNTH: Lantheus Holdings Inc
50.41 USD 1.15 (2.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNTH a changé de -2.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.12 et à un maximum de 51.47.
Suivez la dynamique Lantheus Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LNTH Nouvelles
Range quotidien
50.12 51.47
Range Annuel
50.12 118.21
- Clôture Précédente
- 51.56
- Ouverture
- 51.47
- Bid
- 50.41
- Ask
- 50.71
- Plus Bas
- 50.12
- Plus Haut
- 51.47
- Volume
- 3.790 K
- Changement quotidien
- -2.23%
- Changement Mensuel
- -7.44%
- Changement à 6 Mois
- -48.78%
- Changement Annuel
- -54.31%
20 septembre, samedi