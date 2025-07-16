KurseKategorien
Währungen / LNTH
LNTH: Lantheus Holdings Inc

51.56 USD 0.72 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNTH hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.68 bis zu einem Hoch von 51.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lantheus Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
50.68 51.70
Jahresspanne
50.51 118.21
Vorheriger Schlusskurs
50.84
Eröffnung
51.27
Bid
51.56
Ask
51.86
Tief
50.68
Hoch
51.70
Volumen
2.686 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
-5.33%
6-Monatsänderung
-47.61%
Jahresänderung
-53.27%
