货币 / LNTH
LNTH: Lantheus Holdings Inc
51.32 USD 0.66 (1.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LNTH汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点51.16和高点52.33进行交易。
关注Lantheus Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
51.16 52.33
年范围
51.16 118.21
- 前一天收盘价
- 51.98
- 开盘价
- 51.81
- 卖价
- 51.32
- 买价
- 51.62
- 最低价
- 51.16
- 最高价
- 52.33
- 交易量
- 857
- 日变化
- -1.27%
- 月变化
- -5.77%
- 6个月变化
- -47.86%
- 年变化
- -53.48%
