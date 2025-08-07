通貨 / GRPN
GRPN: Groupon Inc
22.42 USD 0.51 (2.33%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRPNの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.76の安値と22.70の高値で取引されました。
Groupon Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.76 22.70
1年のレンジ
7.75 41.25
- 以前の終値
- 21.91
- 始値
- 22.14
- 買値
- 22.42
- 買値
- 22.72
- 安値
- 21.76
- 高値
- 22.70
- 出来高
- 3.795 K
- 1日の変化
- 2.33%
- 1ヶ月の変化
- -13.30%
- 6ヶ月の変化
- 19.89%
- 1年の変化
- 130.18%
