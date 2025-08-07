クォートセクション
通貨 / GRPN
GRPN: Groupon Inc

22.42 USD 0.51 (2.33%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRPNの今日の為替レートは、2.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.76の安値と22.70の高値で取引されました。

Groupon Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.76 22.70
1年のレンジ
7.75 41.25
以前の終値
21.91
始値
22.14
買値
22.42
買値
22.72
安値
21.76
高値
22.70
出来高
3.795 K
1日の変化
2.33%
1ヶ月の変化
-13.30%
6ヶ月の変化
19.89%
1年の変化
130.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K