货币 / GRPN
GRPN: Groupon Inc
22.21 USD 0.07 (0.31%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRPN汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点22.05和高点22.54进行交易。
关注Groupon Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GRPN新闻
日范围
22.05 22.54
年范围
7.75 41.25
- 前一天收盘价
- 22.28
- 开盘价
- 22.18
- 卖价
- 22.21
- 买价
- 22.51
- 最低价
- 22.05
- 最高价
- 22.54
- 交易量
- 916
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- -14.11%
- 6个月变化
- 18.77%
- 年变化
- 128.03%
