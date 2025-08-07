Währungen / GRPN
GRPN: Groupon Inc
22.42 USD 0.51 (2.33%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRPN hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 22.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Groupon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.76 22.70
Jahresspanne
7.75 41.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.91
- Eröffnung
- 22.14
- Bid
- 22.42
- Ask
- 22.72
- Tief
- 21.76
- Hoch
- 22.70
- Volumen
- 3.795 K
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- -13.30%
- 6-Monatsänderung
- 19.89%
- Jahresänderung
- 130.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K