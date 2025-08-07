KurseKategorien
GRPN: Groupon Inc

22.42 USD 0.51 (2.33%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRPN hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 22.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Groupon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.76 22.70
Jahresspanne
7.75 41.25
Vorheriger Schlusskurs
21.91
Eröffnung
22.14
Bid
22.42
Ask
22.72
Tief
21.76
Hoch
22.70
Volumen
3.795 K
Tagesänderung
2.33%
Monatsänderung
-13.30%
6-Monatsänderung
19.89%
Jahresänderung
130.18%
