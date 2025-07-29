Валюты / GRPN
GRPN: Groupon Inc
22.28 USD 0.25 (1.11%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRPN за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.16, а максимальная — 22.72.
Следите за динамикой Groupon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.16 22.72
Годовой диапазон
7.75 41.25
- Предыдущее закрытие
- 22.53
- Open
- 22.65
- Bid
- 22.28
- Ask
- 22.58
- Low
- 22.16
- High
- 22.72
- Объем
- 2.380 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- -13.84%
- 6-месячное изменение
- 19.14%
- Годовое изменение
- 128.75%
