GRC: Gorman-Rupp Company (The)
44.54 USD 0.96 (2.20%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRCの今日の為替レートは、2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり43.59の安値と44.58の高値で取引されました。
Gorman-Rupp Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GRC News
- The Gorman-Rupp: Relatively Cheap, But Not Cheap Enough (NYSE:GRC)
- ゴーマン・ラップ株、52週間高値の43.84ドルを記録
- Gorman-Rupp stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Is Global Industrial Company (GIC) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- GRC vs. TRMB: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Industrial Products Stocks Lagging Fastenal (FAST) This Year?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Gorman-Rupp (GRC)
- GRC or TRMB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Xometry, Inc. (XMTR) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Are Industrial Products Stocks Lagging Global Industrial Company (GIC) This Year?
- Here is Why Growth Investors Should Buy Gorman-Rupp (GRC) Now
- GRC or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Here's What Could Help Gorman-Rupp (GRC) Maintain Its Recent Price Strength
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Gorman-Rupp (GRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gorman-Rupp shares rise over 3% as record Q2 earnings beat estimates
- Gorman-Rupp earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Best Dividend Kings: July 2025
- Gorman-Rupp (GRC) Could Be a Great Choice
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
1日のレンジ
43.59 44.58
1年のレンジ
30.87 44.58
- 以前の終値
- 43.58
- 始値
- 43.59
- 買値
- 44.54
- 買値
- 44.84
- 安値
- 43.59
- 高値
- 44.58
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- 2.20%
- 1ヶ月の変化
- 5.07%
- 6ヶ月の変化
- 26.25%
- 1年の変化
- 14.38%
