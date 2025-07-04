Валюты / GRC
GRC: Gorman-Rupp Company (The)
43.30 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRC за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.76, а максимальная — 43.38.
Следите за динамикой Gorman-Rupp Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.76 43.38
Годовой диапазон
30.87 43.92
- Предыдущее закрытие
- 43.28
- Open
- 43.36
- Bid
- 43.30
- Ask
- 43.60
- Low
- 42.76
- High
- 43.38
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 22.73%
- Годовое изменение
- 11.20%
